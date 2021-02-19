2021 MSÜ başvuruları devam ediyor. Uzun zamandır merak edilen 2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ),tarihi 4 Nisan olarak açıklanmıştı. Sınava katılmak isteyen adayların heyecanla beklediği başvurular ÖSYM internet sitesi üzerinden devam ediyor. MSÜ başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı. MSÜ sınavı başvuru nasıl yapılır, MSÜ başvuru yap! İşte MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti

MSÜ SINAVI NEDİR?

MSÜ aday belirleme sınavı, Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 19 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınavdır. ÖSYM tarafından yapılır ve değerlendirilir.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM sınav ücretleri her sene değişiyor. 2021 MSÜ sınavı ücreti bu sene 110 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor.

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ, SON GÜN NE ZAMAN?

2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)

başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

MSÜ 2021 BAŞVURU TARİHLERİ 27 Ocak - 23 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir.

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2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 MSÜ 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. 2021 MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

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