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2021 Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen atamaları son dakika haberleri

Milyonlarca öğretmen adayı 2021 öğretmen atamaları ile ilgili son dakika haberleri araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen adaylarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2021 Öğretmen atamaları ne zaman? İşte 2021 öğretmen atamalarında son durum...

2021 Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen atamaları son dakika haberleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 öğretmen atamaları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Uzaktan eğitim süreci devam ederken atanmayı bekleyen öğretmenleri ilgilendiren son dakika 2021 atamaları son dakika haberleri...

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin sorulan soruya "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" cevabını verdi.

Öğretmen atamaları ile ilgili 2021 takvimi ise henüz açıklanmadı.

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