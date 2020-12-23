Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 öğretmen atamaları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Uzaktan eğitim süreci devam ederken atanmayı bekleyen öğretmenleri ilgilendiren son dakika 2021 atamaları son dakika haberleri...

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin sorulan soruya "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" cevabını verdi.

Öğretmen atamaları ile ilgili 2021 takvimi ise henüz açıklanmadı.