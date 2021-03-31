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2021 Okul ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil?

Koronavirüs vaka sayısı salgın sürecinin zirvesine ulaştı. Öte yandan yüz yüze eğitim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu dönemi yüz yüze eğitim ile tamamlayacaklarını açıklamıştı. Milyonlarca öğrenci merak ediyor: 2021 Okul ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil? İşte detaylar...

2021 Okul ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil?

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim ile ilgili alınan kararları kamuoyuna duyurdu. Bakan Ziya Selçuk da öğrencileri ve aileleri yüz yüze eğitim süreci hakkında bilgilendirdi. 2021 Okul ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Selçuk "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.

Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." dedi.

OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.

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