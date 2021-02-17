Emekli zam farkları hesaplarda! Bilindiği üzere Emekli maaşları 2021 Ocak ayının ilk günlerinde yani 4 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak zamlandı. Zamların ardından "SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları 2021 yılında ne kadar oldu?" ve "2021 emekli maaş zamları farkı ne zaman yatacak?" sorularının cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Memur emeklileri maaşlarını aldılar.

Bununla birlikte SGK 2021 emekli maaşları 17 Şubat'tan itibaren Bağ-Kur emeklileri ise 25 Şubat'tan itibaren ödenmeye başlanacak. Peki, Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları ne kadar? İşte detaylar...