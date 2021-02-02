Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 yılı başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. ÖSYM 2021 sınav takviminin duyurulmasıyla birlikte 2021 TUS'a başvuracak adaylar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. 2021 TUS başvurularının bugün başlaması bekleniyor. 2021 TUS başvuruları başladı mı? 2021 TUS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2021 ÖSYM TUS başvuru ekranı sorgulama

2021 TUS SINAV TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 sınav tarihi bu sene 21.03.2021 olarak belirlendi.

2021 TUS BAŞVURU KOŞULLARI

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu

alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,

Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil

edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda

olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

2021 TUS BAŞVURU TARİHLERİ

2021 TUS'a başvurmak isteyen adaylar, 02.02.2021-10.02.2021 tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını yapabilecek.

2021 TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARINI TAKLİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 TUS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.