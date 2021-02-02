Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

2021 TUS başvuruları başladı mı? ÖSYM başvuru ekranı sorgulama! 2021 TUS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM 2021 sınav takvimi yayımlandığından beri merakla takip edilen 2021 TUS 1. dönem başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM sınavları başvuru tarihleri araştırılıyor. 21 Mart'ta gerçekleşecek olan 2021 TUS başvurularının bugün alınması bekleniyor. Merakla beklenen 2021 TUS başvuruları başladı mı? 2021 TUS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2021 ÖSYM TUS başvuru ekranı sorgulama

2021 TUS başvuruları başladı mı? ÖSYM başvuru ekranı sorgulama! 2021 TUS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 yılı başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. ÖSYM 2021 sınav takviminin duyurulmasıyla birlikte 2021 TUS'a başvuracak adaylar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. 2021 TUS başvurularının bugün başlaması bekleniyor. 2021 TUS başvuruları başladı mı? 2021 TUS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2021 ÖSYM TUS başvuru ekranı sorgulama

2021 TUS SINAV TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 sınav tarihi bu sene 21.03.2021 olarak belirlendi.

2021 TUS BAŞVURU KOŞULLARI

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu
alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,
Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil
edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda
olmak.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

2021 TUS BAŞVURU TARİHLERİ

2021 TUS'a başvurmak isteyen adaylar, 02.02.2021-10.02.2021 tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını yapabilecek.

2021 TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARINI TAKLİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 TUS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2 Şubat İSKİ kesintisi duyuruları güncel! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelir?
GÜNDEMİstanbul 2 Şubat İSKİ su kesintisi duyuruları
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: 2021 Ramazan Bayramı hangi günlerde eda edilecek?
GÜNDEMRamazan ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Son dakika haberi Eren -6 Mergelo operasyonu başlatıldı!
GÜNDEMEren -6 Mergelo operasyonu başlatıldı!
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Marketler ve bakkallar bugün kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarketlerin çalışma saatleri değişti mi?
65 yaş üstü yasaklar devam ediyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı, saatleri ne?
GÜNDEM65 yaş üstü yasak devam ediyor mu?
HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
ÖLÜMDEN DÖNDÜ| Son dakika: Raylara düşen genç kadın dehşeti anlattı
GÜNDEMBayılıp rayların üzerine düştü! Dehşeti anlattı!
İzmir'i sel vurdu! Son dakika: Evler sel suları altında kaldı!
GÜNDEMİzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı
VANDALLIK! Son dakika: Genç kız eski sevgilisinin evini taşlayıp, kundakladı
GÜNDEMGenç kız eski sevgilisinin evini taşlayıp, kundakladı