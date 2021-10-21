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2021 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS 2 sonuç tarihini açıkladı!

2021 Yabancı Dil Sınavı (YDS)'nin bu yıl 2. kez düzenlenen sınavı sonrası beklenen açıklama geldi. ÖSYM, YDS 2 sonuçlarının tarihini açıkladı. Peki büyük bir merakla beklenen YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS 2 sonuç tarihini açıkladı!

2021 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte YDS sorularına ve sonuçlarına dair detaylar…

2021 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını tarihi duyurdu. 2021 yılı takvimine göre, YDS/2 sonuçları 2 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. 18 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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