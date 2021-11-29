Geçtiğimiz yıl Kasım ayında açıklanan Yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak belirlenmişti. Yeniden Değerleme Oranı 2022 yılı için yüzde 36.2 olarak ilan edildi. Bu oran 2002 yılından bu yana belirlenen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

2021 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

Habertürk yazarı Rahim Ak'ın yazısına göre 2022 yılında MTV tutar artışları şöyle:

1-3 yaşında ve silindir hacmi 1.300 cc ve altındakiler: Ham fiyatı 56 bin 500 lirayı aşmayanlar (piyasada bulunmuyor) 1.051 TL'den 1.431 liraya 99 bin lirayı aşanlarda 1.261 liradan 1.1717'ye çıkacak.

Piyasada en fazla satılan 1.301 cc-1.600 cc silindir hacim olan otomobillerde ise MTV en düşük 1.830 TL'den 2 bin 492 liraya fiyatı yüksek olanlarda ise 2 bin 197 liradan 2 bin 992,34 TL'ye ulaşacak. Piyasada en çok satılan bu araçlarda 795 liralık vergi zammı söz konusu olacak. Yani Türkiye genelinde en fazla bu araçlar satıldığı için MTV artışının ortalaması bu fiyatı alabiliriz.

4001 cc ve üzerindekiler içinse MTV fiyata göre en düşük 45 bin 932 TL'den 62 bin 559yiraya en yüksek ise 50 bin 107 TL'den 68 bin 245,74 TL'ye tırmanacak.