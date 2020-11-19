2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

AA

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, demir yolundan hava yoluna kadar bugüne kadar yapılan ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

AK Parti hükümeti olarak bugüne kadar toplam 312,2 kilometre kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp milletin hizmetine sunduklarını ifade eden Karaismailoğlu, "İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'da hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar 874 milyon yolcu taşındı. 270 milyon saat zamandan, 250 bin ton yakıttan tasarruf ettik. Karbon emisyonunda 138 bin ton azalma sağladık." dedi.

Kent içi raylı sistemlerinde devam eden 9 projenin tamamlanmasıyla ekonomiye 10,8 milyar lira katkı sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, ülke genelinde kent içi raylı sistem şebekesinin önemli bir kısmının bakanlık tarafından üstlendiğini hatırlattı.

Son olarak Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosunu İstanbul Büyükşehir Belediyesinden devralarak çalışmalara başladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "İstanbul'un bir başka uluslararası havalimanı Sabiha Gökçen. Burayı da metro hatlarına entegre ediyoruz. Kadıköy-Kartal-Kaynarca Raylı Sistem Hattı'nı, 7,4 kilometre uzunluktaki bu hatla Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağız. Yüzde 87 fiziki gerçekleşme kaydettik. Bu projemizi de 2021 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Milli tasarıma sahip ürünleri geliştirmeyi ve artırmayı hedefledik"

TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ı TÜRASAŞ çatısı altında birleştirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, demir yolu taşımacılığında yerli üretim altyapı kapasitesinin geliştirilmesi için çalıştıklarının altını çizdi.

Karaismailoğlu, raylı sistemler sektöründe milli tasarıma sahip ürünleri geliştirmeyi ve artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu ürünleri dünya pazarına açıp, marka değerine kavuşturmak niyetindeyiz. Çeken ve çekilen araçlarımızı yerli ve milli imkanlarla üretiyoruz. Kurduğumuz Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ile yerli ve milli demiryolu hamlemizi hızlandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Milli elektrikli tren setleri üretimi çalışmalarından edinilen tecrübelerle 225 kilometre/saat hızında elektrikli tren seti proje çalışmalarına başladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Prototipi 2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Dizel elektrikli, lokomotif, demiryolu bakım araçları, demir yolu araçlarının modernizasyonları, tren kontrol yönetim sistemi, vagon, dizel motor üretimlerine devam edilirken aynı zamanda milli demir yolu araçlarının geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.

- "5G altyapısına yerli ve milli ürün geliştirmek için çalışıyoruz"

Karaismailoğlu, haberleşme sektöründe yapılan çalışmalara da değinerek, Türkiye'deki sektör büyüklüğünün geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 14 artış kaydederek, yaklaşık 152,7 milyar liraya ulaştığını söyledi.

4,5G hizmetinden faydalanan abone sayısının 75 milyonu aştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, ulusal genişbant stratejisi doğrultusunda 2023 yılında, en az 100 megabit/saniye hızda geniş bant altyapısını nüfusun tamamına sunmayı, sabit geniş bant abone yoğunluğunu yüzde 30'a çıkarmayı ve fiber abone sayısını 10 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Öte yandan, kamu kurumları arasındaki veri trafiğinin daha güvenli yapılabilmesi amacıyla kamuya özel sanal ağ olan KamuNet'i kurduklarını dile getiren Adil Karaismailoğlu, mobil hizmetlerde yerli ve milli çalışmaların artırıldığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, "Evrensel hizmet projeleri ile 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G hizmeti götürdük. Ayrıca bu projelerde yüzde 40 oranında yerli baz istasyonumuz ULAK'ı kullanıyoruz. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. 14 Ar-Ge firmasının ve 3 mobil işletmecinin yer aldığı projede, 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberleşme alanındaki faaliyetlerinin uzayda da sürdürerek geliştirildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Uydu haberleşme kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Türksat 5A'yı Aralık ayında, 5B'yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz." dedi.

Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'yı Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri olarak niteleyen Karaismailoğlu, söz konusu uydunun 2022 yılında hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

- "Deniz güvenliğini en üst seviyede sağlıyoruz"

Adil Karaismailoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin denizci kimliğini ön plana çıkarmak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarla deniz ticaret filo sıralamasında 15. sıraya yerleştik. Ancak önümüzdeki süreçte ilk 10'u hedefliyoruz." diye konuştu.

Dünya deniz ticaretinde Türkiye'nin payını artırmak için Türk bayraklı gemilerin standartlarını üst seviyede tuttuklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerle denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğini en üst seviyede sağlıyoruz. Denizlerimizde petrol kirliliğinin önlenmesine müdahale etmek kadar hazırlıklı olmak da oldukça önem arz ediyor. Bakanlık olarak yürüttüğümüz Tekirdağ Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi (UDEM) projesi kapsamında ulusal acil müdahale sistemimizin geliştirilmesini hedefledik."

- "Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başındayız"

Havacılığa yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı gösterdiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Ülkemiz, dünya ve Avrupa havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında, 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10. sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri arasında ise 2019 yılında 5. sıraya yerleşti." bilgisini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2003'te 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarının, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "2003 yılında 81 olan hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 173'e çıkardık. Türk sivil havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz. 2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık." dedi.

Öte yandan, Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi ve ekinde yer alan Havaalanı Kovid-19 Standartları Rehberi'ndeki gereklilikler, işletilen tüm havalimanlarında yerine getirildiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Bu kapsamda söz konusu havalimanlarımızı sertifikalandırdık. Destekler, alınan önlemler sayesinde salgın sürecinde kasımda gerçekleşen günlük uçuş sayılarını incelediğimizde 591 uçuşla Türk Hava Yollarının ilk sırada, 1310 uçuşla Türkiye'nin 4. sırada yer aldığını görüyoruz." diye konuştu.