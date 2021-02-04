Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlardan biri olan 2021 YKS başvuruları başladı. ÖSYM, 2021 başvuru kılavuzunu yayınladı. Sınava başvuracak adaylar 2021 YKS başvuru ücretini merak ediyor. 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? 2021 YKS başvuru ücreti nereye, nasıl yatırılır?

2021 YKS SINAV TARİHLERİ

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

2021 YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ

YKS Sınav Ücretleri 2021 senesi için (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 90,00 TL olarak belirlendi. Sınav başvurusu esnasında ücret ödeme için son gün, 3 Mart 2021 olacak.

Başvuru tarihleri arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için açılacak olan geç başvuru gününde başvuru ücreti de değişiyor. 2021 YKS için Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olacak.