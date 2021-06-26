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2021 YKS günü ulaşım, toplu taşıma ücretsiz mi? YKS günü otobüsler, İETT bedava mı 2021?

Sene boyunca pandemi koşullarına rağmen sınava hazırlanan öğrenciler için büyük gün geldi çattı. 2021 YKS adayları 26 Haziran Cumartesi günü planlanan TYT sınavına başladı. İstanbul'da sınava girecek olan YKS adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de YKS günü İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olup olmayacağıydı. 2021 YKS günü ulaşım ücretsiz mi? YKS günü otobüsler, İETT bedava mı 2021?

2021 YKS günü ulaşım, toplu taşıma ücretsiz mi? YKS günü otobüsler, İETT bedava mı 2021?

Geçtiğimiz yıl İBB'nin YKS öğrencileri ve YKS sınav görevlileri için İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olacağını duyurması bu yıl da "YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. İşte İBB YKS açıklaması

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarımız hafta sonu #YKS2021'e girecek öğrenciler ve sınav görevlileri için ücretsiz olacak.

Sevgili öğrenciler; YKS'de hepinize başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu uygulama sadece YKS öğrencileri için geçerli olacak.

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