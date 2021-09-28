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2021 YKS Milli Sporcu yerleştirme tercihleri başladı! Milli sporcu yerleştirme kontenjanları ve şartları

ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla 2021 2021-YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihlerinin başladığını duyurdu. Spor dallarında yetenekli öğrencilerin üniversitelerin spor kolundaki yükseköğretim programlarına girişini sağlayacak 2021 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri ne zaman? İşte tercih tarihleri ve kontenjan bilgileri

2021 YKS Milli Sporcu yerleştirme tercihleri başladı! Milli sporcu yerleştirme kontenjanları ve şartları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre 2021 yılında YKS sınavına katılan ancak spor alanında tercih yapmak isteyen milli sporcuların adayların heyecanla beklediği 2021 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri başladı.

2021 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesinde belirtildiği gibi spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 28 Eylül-04 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

04 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecek olan başvuruları sadece ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak. Tercih yapmak isteyen adaylar tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecek. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

2021 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar en fazla 8 tercih yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

2021 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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