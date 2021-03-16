Ortaöğretimden yükseköğretime geçecek öğrencilerin gireceği 2021 YKS sınavı başvuruları 2 Mart'ta sona ermişti. 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için ilan edilen 2021 YKS geç başvuru tarihi araştırılıyor. 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) geç başvuru tarihi ne? 2021 YKS geç başvuru için geri sayım başladı!

2021 YKS (TYT, AYT, YDT) GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 YKS başvuruları 04.02.2021 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden alınmıştı. 2021 YKS Geç başvuru tarihi 17 Mart 2021 tarihinde başlayacak, 18 Mart 23.59'da sona erecek.

2021 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 YKS geç başvuru ücreti Her oturum için 135 TL'dir.

2021 YKS SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2021-YKS’ye başvuru yapmak zorunda.

2021 YKS sınavı 1. oturum 26.06.2021 tarihinde, 2. oturum ve 3. oturum ise 27.06.2021 tarihinde yapılacak.

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