Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

2021 YÖKDİL son başvuru günü ne zaman? YÖKDİL başvuru yap! YÖKDİL sınav ücreti 2021, YÖKDİL başvuru ekranı

2021 YÖKDİL sınavına başvurmak isteyenler için son günler! Yükseköğretim programları için geçerli olan yabancı dil puanı için düzenlenen YÖKDİL sınavı başvurularının ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. Şubat ayının 5'inde başlayan YÖKDİL 2021 başvurularının bitmesine sayılı günler kaldı. Sınava başvurmak isteyen adaylar ÖSYM üzerinden başvurularını tamamlayabilir. Peki, YÖKDİL 2021 başvuruları son gün ne zaman? İşte 2021 YÖKDİL sınav ücreti ve başvuru kılavuzu... 2021 YÖKDİL başvuru yap!

2021 YÖKDİL son başvuru günü ne zaman? YÖKDİL başvuru yap! YÖKDİL sınav ücreti 2021, YÖKDİL başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından her sene gerçekleştirilen 2021 YÖKDİL sınavı başvuruları BAŞLADI. ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandığından beri en çok merak edilen şeylerin başında 2021 YÖKDİL başvuruları geliyordu. Bu sene YÖKDİL sınavı ilk oturumu 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021 YÖKDİL başvurusu yapacak adaylar için 2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu da yayınlandı. 2021 YÖKDİL başvuru yap! İşte 2021 YÖKDİL başvuru ekranı...

2021 YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir." denildi.

2021 YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav ücreti bu sene 145 lira olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.

2021 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

2021 YÖKDİL BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacak. YÖKDİL sınavı İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ 2021

2021 YÖKDİL 1. OTURUM başvuruları 05.02.2021-15.02.2021 tarihlerinde yapılacak. Adaylar başvurularını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek.

2021 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU

2021 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Kaldırımda 1,5 metre kuralı: Taşımalı durak!
GÜNDEMKaldırımda 1,5 metre kuralı
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkıyor mu? İşte beklenen kararlar 12 Şubat 2021
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
Son dakika: Gürültü şikâyetinde şaşkına çeviren manzara! - Haberler
GÜNDEMGürültü şikâyetinde şaşkına çeviren manzara!
Öğretmen atamaları 2021 ne zaman yapılacak, kaç bin atama olacak? 2021 Öğretmen atamaları son durum
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da koronavirüs aşısını oldu
GÜNDEMKılıçdaroğlu da koronavirüs aşısını oldu
Trabzon ayakta! Son dakika: Genç çift evlerinde ölü bulundu
GÜNDEMKarı koca evlerinde ölü bulundu!
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasakları kalktı mı, ne zaman kalkıyor?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Teröriste 'nüfus cüzdanı'na jandarma darbesi
GÜNDEMTeröriste 'nüfus cüzdanı'na jandarma darbesi
2020-YDUS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2020-YDUS sınava giriş belgesi sorgulama
GÜNDEM2020-YDUS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
Aşı randevu alma: Covid aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı
GÜNDEMKoronavirüs aşı randevusu alma ekranı