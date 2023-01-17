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2022-2023 AÖF sınav takvimi! AÖF final sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavlarının 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşmesinin ardından, gözler AÖF final tarihlerine çevrildi. AÖF vize sonuçlarının açıklanmasının ardından, ön lisans ve lisans programında eğitim gören öğrenciler, AÖF final tarihlerini mercek altına aldı. İşte 2022-2023 AÖF sınav takvimi...

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  • 2022-2023 AÖF sınav takvimi! AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    AÖF vize sonuçlarının açıklanmasının ardından, AÖF final sınavları için geri sayım başlamış oldu. Yüz yüze olarak gerçekşecek AÖF final sınavlarında, öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru sorulacak. Ara sınav sonuçları ortalamayı %30 etkilerken, final sınavları yüzde %70 etkileceyecek. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2022-2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav tarihleri...
  • 2022-2023 AÖF sınav takvimi! AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.

     

    Takvime göre; güz dönemi final sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

     

    Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

     
  • 2022-2023 AÖF sınav takvimi! AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten toplam 20 soru yöneltilir. 
  • 2022-2023 AÖF sınav takvimi! AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    Sınavlar, okul ortamında yüz yüze şekilde gerçekleştiriliyor. AÖF sınav süresi 30 dakika olarak belirlenirken ders geçme notu 35’dir. Bu notun altında alan öğrenciler FF harf notuyla başarısız sayılır. 

     
  • 2022-2023 AÖF sınav takvimi! AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    FİNAL SINAVLARI %70 ETKİ EDECEK

    Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023’de yapılacak.
  • 2022-2023 AÖF sınav takvimi! AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

    Anadolu Üniversitesi güz yarıyılının sona ermesinin ardından bahar dönemi başlayacak. Bahar döneminde öğrenciler ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katılacak. Yayınlanan takvime göre vize sınavları 15-16 Nisan 2023’de, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

     
  • 2022-2023 AÖF sınav takvimi! AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

    Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak tarihinde düzenlenecek. Daha önce sınav merkezi tercihi yapan öğrenciler, sınav giriş belgeleri için bekleyişe geçmişti.

     

    Sınav giriş belgeleri öğrenci otomasyonu sayfanızdan erişime açıldı. T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresi veya e-Devlet giriş seçeneği ile sisteme giriş yapan adaylar AÖF sınav yerlerini sorgulayabilirler.

    AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde öğrencilerin sınav günü yanında bulundurabilecekleri eşyalar, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adresi, salon ve sıra numarası bilgileri yer almaktadır.

     
  • 2022-2023 AÖF sınav takvimi! AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    AÖF SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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