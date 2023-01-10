Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022-2023 MEB takvimi ile 15 Tatil tarihleri: Sömestir ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Birinci dönemin sona ermesiyle karnelerini alacak öğrenciler tatil planı yapmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merakla beklenen sömestir tatili için gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim-öğretim takvimine çevrildi. İşte birinci dönemin biteceği 15 Tatil tarihleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2022-2023 MEB takvimi ile 15 Tatil tarihleri: Sömestir ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili kaç gün olacak?

    Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla beklenen 15 Tatil için heyecanlı bekleyiş başladı. Birinci dönemin sona ermesinin ardından karnelerine kavuşacak olan öğrenciler sömestir tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Sömestir ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

     
  • 2022-2023 MEB takvimi ile 15 Tatil tarihleri: Sömestir ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili kaç gün olacak?

    YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

    MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim ve öğretim ylı takvimine göre, okulların tatil tarihleri açıklandı.

    Açıklanan tarihe göre bu yıl 15 tatil 23 Ocak- 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
  • 2022-2023 MEB takvimi ile 15 Tatil tarihleri: Sömestir ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili kaç gün olacak?

    İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?

    Yine MEB tarafından açıklanan takvime göre okulllar ikinci ara tatile 17-20 Nisan 2023'te çıkacak.
  • 2022-2023 MEB takvimi ile 15 Tatil tarihleri: Sömestir ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili kaç gün olacak?

    OKULLLAR BU SENE NE ZAMAN KAPANACAK?

    Takvime göre son karnelerin ne zaman alınacağı da açıklandı.

    2022-2023 takvimine göre ikinci dönem 06 Şubat 2023 Pazartesi başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ererek okullar kapanacak. 

    Bu bilgilere göre okulların 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girmesi bekleniyor.
  • 2022-2023 MEB takvimi ile 15 Tatil tarihleri: Sömestir ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili kaç gün olacak?

    YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN? 

    23 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Şubat tatili 10 iş günü sürecek.
  • 2022-2023 MEB takvimi ile 15 Tatil tarihleri: Sömestir ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili kaç gün olacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.