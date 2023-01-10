Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla beklenen 15 Tatil için heyecanlı bekleyiş başladı. Birinci dönemin sona ermesinin ardından karnelerine kavuşacak olan öğrenciler sömestir tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Sömestir ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...