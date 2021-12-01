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2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2022 belli oldu mu?

Asgari ücret görüşmeleri başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının birincisi bugün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası milyonlarca işçi "Asgari ücret belli oldu mu?, Asgari ücret 2022 ne kadar olur?" Sorularına yanıt arıyorlar. İşte Asgari ücret 2. toplantısı tarihi ve Asgari ücret toplantısında öne çıkan detaylar...

2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2022 belli oldu mu?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, resmi olarak başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı bugün gerçekleştirildi. İşte toplantıdan öne çıkan detaylar...

İŞÇİNİN BEKLENTİSİ İŞVERENDEN YÜKSEK

Yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçi ile görüşüldü. Anketin sonuçları paylaşıldı.

Bu kapsamda imalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapıldı.

İşletmelerin asgari ücret beklentisi:

Katılımcıların yüzde 34’ü 'Yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna 3501 ile 3750 TL arasında cevabını vererek en yüksek oranı oluşturmuştur. Bu rakamı yüzde 19.3 ile 3251 TL ile 3500 TL arasında olmalı diyenler, yüzde 13.7 oranı ile de 3751 TL ile 4000 TL arasında olmalı diyenler izledi.

'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı' sorusuna katılımcıların yüzde 74.3’ü evet yanıtını verirken yüzde 25.7’si ise hayır yanıtını verdi.

Çalışanların asgari ücret beklentisi:

Çalışma kapsamında işçilerle yapılan görüşmelerin sonucu da paylaşıldı. Buna göre ‘Asgari ücretli işinizin yanı sıra ek bir iş yapıyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 87’si hayır, yüzde 13’ü evet yanıtını verdi.

'Yeni dönem asgari ücret ne olmalı sorusuna katılımcılar ağırlıklı olarak yüzde 37.3 oranı ile 3750 ile 4000 TL arasında beklenti ortaya çıktı. 4000 ile 4500 TL arasında olmalı diyenlerin oranı yüzde 13, 4500 TL üzerinde olmalı diyenlerin oranı ise yüzde 21.8 olarak araştırma sonuçlarına yansıdı.

'Ailenizde sizden başka çalışan var mı' sorusuna katılımcıların yüzde 61’i hayır, yüzde 39’u evet yanıtını verdi.

Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna katılımcıların yüzde 40.3’ü evet, yüzde 59.7’si hayır yanıtını verdi.

2. VE 3. TOPLANTI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

GÖRÜŞMELER BU YIL ERKEN SONUÇLANABİLİR

Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.

İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.

Görüşmeler öncesi TİSK, mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması için asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinde ısrarlı.

Türk-İş ise yeni asgari ücrete dair talebini kamuoyuyla henüz paylaşmamakla birlikte "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret istiyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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