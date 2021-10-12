2022 Asgari Ücret zammı, işçi temsilcileri, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren 2022 asgari ücreti ile ilgili son durumu derledik...

ASGARİ ÜCRET ZAM 2022 GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari ücret zammı 2022 yeni yıla kısa süre kala milyonlarca çalışanın gündemine gelmeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşmelere yakında başlanacağını duyurdu.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bilgin, kamuda düşük ücretli işçilere en yüksek zammı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bir iş yerinde çalışanlar arasında ücret farkı ülkenin yaşadığı gelir dağılımı sorunlarından daha farklı bir düzeydeyse, daha göze batan bir düzeydeyse orada iş barışı olmaz. Yani bir yerde asgari ücretle çalışıyor, orada işçiler arasındaki fark, mesafe, makas açılmışsa orada iş barışı olmaz. Önce düşük gelirli işçileri korumak mecburiyetindeyiz, ondan sonra yüzdelik zammı tartışabiliriz ve konuşabiliriz. Onun için biz en düşük ücret alan işçilerimize seyyanen 400 liranın üzerinde bir zam yaparak, onları 4000 liraya çektik ondan sonra da yüzdelik zammı konuştuk, bunu da gerçekleştirdik. Bu Türk kamu çalışma hayatında kamu işçileri açısından sadece bir ücret artışı değil bir sosyal dengenin kurulması açısından da önemli bir adımdır." Bilgin, önümüzdeki dönem asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, bu görüşmenin bütün sosyal alanları düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

ASGARİ ÜCRET 2021, AGİ NE KADAR?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.