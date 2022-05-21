2022 Cannes Film Festivali, Fransa'da tüm hızıyla devam ediyor. Salgın nedeniyle 2020'deki festivalinin iptal edilmesi ve 2021'de mayıs yerine temmuza ertelenmesinin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen festival, Fransa'nın Cannes kentinde yapılıyor. Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yaptığı festivalde 21 film Altın Palmiye için yarışırken, festivalin kırmızı halı görünümleri de bir hayli ilgi görüyor.