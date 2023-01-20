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Haberler Sağlık
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2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını bildirdi

2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı
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AA

Bakan Koca, kanser taramalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Bakanlığımız 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yaptı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince yapılan taramaların yaklaşık 800 bini meme, 1,2 milyonu kalınbağırsak, 700 bini rahim ağzı kanseri taraması. Taramada tanı konanların tedavisi başladı."

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