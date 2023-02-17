2022'de kısa vadeli dış borç yüzde 22 arttı

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Merkez Bankası (TCMB) Aralık 2022 kısa vadeli dış borç verilerini yayımladı.

Buna göre aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 22.1 artarak 145.6 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 22.3 oranında artarak 60.1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 19.7 yükselerek 52.6 milyar dolara çıktı.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, aralık ayında 2021 sonuna göre yüzde 2.6 artarak 10.8 milyar dolara ulaştı. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı ise yüzde 32.5 oranında artarak 20.3 milyar doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 20.6'lık artışla 16.8 milyar doları buldu.

Bunun yanında, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları ise geçen yıl sonuna göre yüzde 30.1 yükselerek 12.3 milyar dolara çıktı.

2022 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190.2 milyar dolar oldu. Söz konusu stokun 15.5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21.2, Merkez Bankası’nın yüzde 17.2, özel sektörün ise yüzde 61.6 oranında paya sahip olduğu gözlendi.