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2022'de yurtdışında 17.8 milyar dolarlık iş üstlenildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yurtdışı müteahhitlik sektörünün 2022 yılını 17.8 milyar dolar gibi ciddi bir toplam proje değeri büyüklüğü ile kapattığını belirtti

2022'de yurtdışında 17.8 milyar dolarlık iş üstlenildi
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AA

Muş, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde düzenlenen "2022 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirmesi" programında yaptığı konuşmada, hizmet ihracatının da mal ihracatı gibi önem taşıdığına dikkati çekti.

Hizmet ihracatının 2022 yılının 10 ayı itibarıyla 76,4 milyar dolar olarak 2021'deki 61,4 milyar dolar rakamını geçtiğini aktaran Muş, "Cumhuriyetimizin 100. yılında da inşallah mal ve hizmet ihracatımızda yeni başarılara imza atmak için Bakanlık olarak özel sektörümüzle durmadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Muş, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının dış ticaretteki bu yükselişin önemli aktörleri arasında yer aldığını bildirerek, sektörün dünya inşaat pazarında en üst sıralara yükselmesinin kritik öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

RUSYA İLK SIRADA

Müteahhitlik sektörünün, yurtdışı pazarlarda birçok rakibini geride bırakarak çok önemli bir konum elde ettiğine dikkati çeken Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"yurtdışı müteahhitlik sektörümüz 2022 yılını 17,8 milyar dolar gibi ciddi bir toplam proje değeri büyüklüğü ile kapatmış ve sektör, gücünü ve direncini bir kez daha ispatlamıştır. Böylelikle üstlenilen toplam proje sayısı 11 bin 605'e, projelerin toplam değeri ise 471,7 milyar dolara yükselmiştir. Dünya üzerinde proje gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı ise 2022 itibarıyla 133'e yükselmiştir. Hedefimiz, dünyada Türk müteahhidinin gitmediği, eser vermediği ülke kalmamasıdır. Bölgesel olarak baktığımızda ise 2022 yılında proje büyüklüğü bakımından Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) yüzde 37,6 ile yine birinci sıradadır. İkinci sırada ise payı yüzde 24,5 ile iki katına çıkan Avrupa Bölgesi bulunuyor. Orta Doğu ise yüzde 18,5 ile bu sene üçüncü sırada. Yüzde 12,7'lik pay ile Sahra Altı Afrika bölgesinde de yerimizi sağlamlaştırdığımızı görüyoruz.

İlk 10 ülkeye baktığımızda, Rusya birinci sıradaki yerini korumakla birlikte, bir önceki sene 11 milyar dolar civarında bir büyüklük ile rekor kırılmışken savaşın sonucu olarak bu sene ise 2 milyar dolar değerinde bir proje büyüklüğüne ulaşıldı."

Muş, sektörün pazar çeşitlenmesine gitmesinin önemine de işaret ederek, "Müteahhitlik pazarlarımızın çeşitlendirilmesine yönelik firmalarımızın gayreti rakamlarımıza da yansıyor. 2022 yılında, Romanya, Polonya, Macaristan ve Tanzanya ilk 10 ülke içinde bulunuyor. Artık hedefimiz Batı Avrupa ve Amerika kıtasıyla, Asya-Pasifik ülkeleri olmalı. Pazarlarımızı bu bölgelere doğru genişletmenin yollarını hep birlikte aramalıyız." ifadesini kullandı.

Türk müteahhitlik firmalarının dünyadaki yerini koruduğunu ve sağlamlaştırdığını belirten Muş, "ENR Dergisi'nin yılın en büyük 250 müteahhitlik firması listesinde ülkemiz, uzun yıllardır 40-45 firma aralığında firması ile temsil edilmekte ve küresel proje büyüklüğünün de yüzde 5’lik bir kısmını üstlenmektedir." dedi.

Bakan Muş, yurtdışı teknik müşavirlik sektörüne ilişkin de bilgi vererek, bu sektörün de dünyadaki konumunu yükselttiğini söyledi.

Bu alanda 2022 yılında çok önemli ivme kazanıldığını bildiren Muş, "Geçtiğimiz yıl, 2021 yılına göre yıllık proje bedeli yüzde 55 civarında artarak 236 milyon dolar gibi, sektörün küresel büyüklüğüne nispetle ciddi bir rakam yakalanmıştır. Geçmişten günümüze toplam teknik müşavirlik proje değeri yaklaşık 3 milyar dolara, proje adedi ise 2 bin 583'e yükselmiştir. Bölgesel olarak, BDT ve Orta Doğu gibi geleneksel pazarlarımızın yanı sıra BDT hariç diğer Asya ülkelerinde de güçlü bir konumlanmamız mevcut. Bu bağlamda, Pakistan ve Hindistan teknik müşavirlik sektörü açısından geleneksel pazarımız haline geldi ve en fazla proje üstlendiğimiz 10 ülke arasında yer alıyor. Ayrıca ilk 10 ülke sıralamasında bu sene Nepal ve Romanya gibi yeni pazarları görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Yine aynı listede bu sene, ilişkilerimizin olumlu seyrettiği Suudi Arabistan'ı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün sıkıntılarının çözümü için attıkları adımlara işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, sektörün sadece yurt dışındaki sorunları değil, yurtdışı performansını etkileyecek şekilde yurt içinde yaşadığı sorunlarda da diğer ilgili bakanlık ve kurumlar nezdinde girişimlere destek oluyoruz. Geleceğe dönük vizyonumuzda, teknoloji ve katma değerin her zaman en ön planda olması ve daha uzak yeni pazarlara açılımların hızlandırılması bulunmaktadır. Asya-Pasifik bölgesine yönelik firmalarımızın çabalarını dikkatle izliyor ve gereken diplomatik desteği sağlamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, bu yeni pazarlara ulaşmada ve mevcut olanları kuvvetlendirmede, bizim Bakanlık olarak kullandığımız en önemli araçlarımızdan biri heyetlerimiz. Bu çerçevede sizlerden gelecek heyet taleplerini her zaman olumlu değerlendiriyoruz. Ayrıca, farklı ülke firmaları ile ortaklıklar ve üçüncü ülkelerde işbirlikleri konusu Bakanlık olarak önem verdiğimiz bir konudur."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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