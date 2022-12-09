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Haberler Dünya Kupası 2022 6500 işçi öldü iddiasına skandal yanıt: Ölüm ister işteyken... - 2022 Dünya Kupası haberleri
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2022 Dünya Kupası CEO'sundan işçi ölümüne tepki çeken yanıt

2022 FIFA Dünya Kupası CEO'su Nasser Al Khater, hazırlık sürecinde hayatını kaybeden işçilerle ilgili yöneltilen soruya skandal bir yanıt verdi!

6500 işçi öldü iddiasına skandal yanıt: Ölüm ister işteyken... - 2022 Dünya Kupası haberleri

Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım'da başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlık sürecinde birçok işçinin hayatını kaybetmesi gündemden düşmüyor. Suudi Arabistan Milli Takımı'nın konakladığı otelde bir göçmen işçi de grup aşamasında hayatını kaybederken BBC muhabiri de Dünya Kupası CEO'su Nasser Al Khater'e bu konuyu sordu. Al Khater, bunu konuya skandal bir yanıt vererek "Ölüm, hayatın bir doğal parçası" dedi.

BBC muhabirinin konu hakkındaki sorusunu cevaplayan yönetici; "Bir Dünya Kupası'nın ortasındayız ve başarılı bir turnuva geçiriyoruz ve şu anda konuşmak istediğiniz konu bu mu? Ölüm ister işteyken, ister uykunuzda olsun, hayatın doğal bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

İşçinin emniyet kemeri olmadan otelin otoparkındaki ışıkları tamir ederken düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Katarlı bir hükümet yetkilisi yaptığı açıklamada, "Soruşturmada güvenlik protokollerine uyulmadığı sonucuna varılırsa, şirket yasal işlem ve ağır mali cezalara tabi olacak. Bir işçinin yaralanması, vefat etmesi veya bir işverenin maaşını ödeyememesi durumunda İşçi Destekleme ve Sigorta Fonu aracılığıyla tazminat ödenir" ifadelerini kullandı.

TIMES'IN HABERİNE GÖRE 6 BİN 500 GÖÇMEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Katar, insan hakları sicili ve göçmen işçilere kötü muamele nedeniyle incelemeye alındı. Times'ın haberine göre; Şubat 2021'den bu yana 6 bin 500 göçmen işçinin hayatı kaybederken, yetkililer turnuvayla doğrudan bağlantılı projelerde yalnızca 40 kişinin öldüğünü iddia ediyor.

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