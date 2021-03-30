2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu merakla araştırılıyor. Grupta bu akşam Letonya ile 3-3 berabere kalan millilerimiz, 7 puanla zirvede yer alıyor.
G Grubu canlı puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?
1- Türkiye / 7 puan
2- Karadağ / 6 puan
3- Norveç / 6 puan
4- Hollanda / 6 puan
5- Letonya / 1 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
Türkiye fikstürü
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
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