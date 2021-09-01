2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu merakla araştırılıyor. Milli takımımızın müthiş bir başlangıç yaparak ilk 4 maçında 8 puan topladığı grubun görünümünü derledik...
G Grubu canlı puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?
1- Türkiye / 8 puan
2- Hollanda / 7 puan
3- Karadağ / 7 puan
4- Norveç / 7 puan
5- Letonya / 4 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
Türkiye fikstürü
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 3-0
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
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