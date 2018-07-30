2022 Dünya Kupası için Katar'a 'sabotaj' suçlaması!

2018 Dünya Kupası henüz geride kalmışken, 2022 yılında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan bir sonraki turnuva için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz The Times gazetesinin Pazar günkü edisyonunda yer alan iddiaya göre, Katar Dünya Kupası ekibi FIFA kurallarına aykırı olarak ev sahipliği için yarıştığı ülkelerin kampanyalarını sabote etmek için 'gizli istihbarat operasyonaları' yürüttü.

Gazete, Katar'ın eski CIA ajanları ve bir halkla ilişkiler ajansını kullanarak ev sahipliği konusundaki rakipleri ABD ve Avustralya hakkında sahte propaganda yaydığını iddia etti. Haberde, Katar'ın ABD'li ve Avustralyalı önde gelen isimleri kendi ülkelerini eleştimeleri için istihdam ettiği belirtildi. Gazeteye göre, bu yolla FIFA'ya, ABD ve Avustralya'nın ev sahipliği için içerden destek alamadığı izlenimi verilmeye çalışıldı.

Katar'ın Dünya Kupası ekibinden bir kişinin konuyla ilgili yazışmaları kendilerine verdiğini belirten gazetenin iddialarına göre, Katar Dünya Kupası ekibi ABD'li bir profesöre Dünya Kupası'nın maliyetiyle ilgili bir rapor hazırlaması için 9 bin dolar ödedi ve birçok gazeteci ve blog yazarıyla Amerikan ve Avustralya medyasında Dünya Kupası'yla ilgili olumsuz haberler yayması için anlaştı.

KATAR'DAN İDDİALARA YALANLAMA

Katar, İngiltere'de yayınlanan Sunday Times gazetesinin, "Doha yönetiminin, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için rakiplerine karşı gizli bir sabotaj kampanyası yürüttüğüne" ilişkin iddialarını yalanladı.

Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği kapsamındaki hazırlıklardan sorumlu Proje ve Kültürel Miras Yüksek Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Sunday Times gazetenin, "Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği adaylık dosyasından sorumlu komitenin, rakiplerin dosyalarını sabote etmek için 2010'da gizli bir kampanya yürüttüğüne" ilişkin haberine değinildi. Açıklamada, "Bu asılsız iddiaları kesinlikle yalanlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Katar'ın eski FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Michael Garcia'nın yürüttüğü 2018 ve 2022 Dünya Kupası adaylık süreci hakkındaki soruşturma kapsamında tam bir iş birliği içinde hareket ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu soruşturma, Katar'ın adaylık dosyasında dürüstlük ve şeffaflığa aykırı bir durum olmadığını, ev sahipliğine adaylık mekanizması başta olmak üzere FIFA'nın tüm yönetmelik ve kurallarına uygun olduğunu ispatladı." değerlendirmesinde bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya Aralık 2010'da hak kazanan Katar'da yaz mevsiminde görülen yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle maçların kasım-aralık aylarında düzenlenmesi planlanıyor.

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