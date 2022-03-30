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2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

2022 FIFA Dünya Kupası'nda elemelerin sonuna doğru yaklaşılırken bazı takımlar Katar biletini kapmış durumda. İşte Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ekipler

  • 01
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğru geri sayıma geçildi. İşte 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar...

    AVRUPA

    ALMANYA
  • 02
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    DANİMARKA
  • 03
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    FRANSA
  • 04
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    BELÇİKA
  • 05
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    HIRVATİSTAN
  • 06
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    İSPANYA
  • 07
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    SIRBİSTAN
  • 08
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    İNGİLTERE
  • 09
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    İSVİÇRE
  • 10
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    HOLLANDA
  • 11
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    POLONYA
  • 12
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    PORTEKİZ
  • 13
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    İSKOÇYA, UKRAYNA, GALLER'DEN BİRİ
  • 14
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    GÜNEY AMERİKA

    BREZİLYA
  • 15
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    ARJANTİN
  • 16
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    EKVADOR
  • 17
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    URUGUAY
  • 18
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    PERU, KOLOMBİYA, ŞİLİ'DEN BİRİ
  • 19
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    AFRİKA

    SENEGAL
  • 20
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    KAMERUN
  • 21
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    GANA
  • 22
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    FAS
  • 23
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    TUNUS
  • 24
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    KUZEY AMERİKA

    KANADA
  • 25
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    ABD, MEKSİKA, KOSTA RİKA'DAN BİRİ
  • 26
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    ASYA

    GÜNEY KORE
  • 27
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    İRAN
  • 28
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    JAPONYA
  • 29
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    SUUDİ ARABİSTAN
  • 30
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    AVUSTRALYA, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN BİRİ
  • 31
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    OKYANUSYA

    YENİ ZELANDA YA DA SOLOMON ADALARI
  • 32
    2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar

    KATAR ( EV SAHİBİ)

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