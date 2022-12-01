2022 Dünya Kupası maçlarında gruptaki 3. maçlar oynanıyor. Son 16'ya kalan takımlar büyük ölçüde belli olurken, eşleşmeler de netlik kazandı. Futbolseverler, 1 Aralık 2022 Dünya Kupası günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, " 2022 Dünya Kupası'nda 1 Aralık bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte 2022 Dünya Kupası günün maçları ve son 16 eşleşmeleri...