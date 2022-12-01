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2022 Dünya Kupası son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık Dünya Kupası maçları!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası grup maçlarında sona gelindi. Grup maçlarının ardından son 16'ya adını yazdıran takımlar netlik kazanmaya başladı. 3. hafta maçları büyük ölçüde tamamlanırken, son 16 eşleşmeleri de belli oldu. İşte 1 Aralık Perşembe Dünya Kupası maçları ve son 16'ya yükselen takımlar ve eşleşmeler...

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  • 2022 Dünya Kupası’nda son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık bugün Dünya Kupası maçları!

    2022 Dünya Kupası maçlarında gruptaki 3. maçlar oynanıyor. Son 16'ya kalan takımlar büyük ölçüde belli olurken, eşleşmeler de netlik kazandı. Futbolseverler, 1 Aralık 2022 Dünya Kupası günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, " 2022 Dünya Kupası'nda 1 Aralık bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte 2022 Dünya Kupası günün maçları ve son 16 eşleşmeleri...
  • 2022 Dünya Kupası’nda son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık bugün Dünya Kupası maçları!

    2022 DÜNYA KUPASI 1 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

    F Grubu

    18:00 Hırvatistan - Belçika

    18:00 Kanada - Fas

     

    E Grubu

    22:00 Japonya - İspanya

    22:00 Kosta Rika
  • 2022 Dünya Kupası’nda son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık bugün Dünya Kupası maçları!

    30 KASIM DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI 

    D Grubu

    18:00 Tunus - Fransa 1-0

    18:00 Avustralya - Danimarka 1-0

     

    C Grubu

    22:00 Polonya - Arjantin 0-2

    22:00 Suudi Arabistan - Meksika 1-2

     
  • 2022 Dünya Kupası’nda son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık bugün Dünya Kupası maçları!

    2022 DÜNYA KUPASI'NDA SON 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR

    Fransa

    Brezilya

    Portekiz

    Hollanda

    Senegal

    İngiltere

    ABD

    Avustralya

    Arjantin

     
  • 2022 Dünya Kupası’nda son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık bugün Dünya Kupası maçları!

    İLK EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

    Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adını son 16 turuna yazdırdı. 2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu:

     

    İngiltere - Senegal

    Hollanda - ABD

    Arjantin - Avustralya

    Polonya - Fransa

     
  • 2022 Dünya Kupası’nda son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık bugün Dünya Kupası maçları!

    Son 16 maçları 3 Aralık Cumartesi günü başlayacak. 

    Çeyrek final 9 Aralık

    Yarı final 13 - 14 Aralık

     
  • 2022 Dünya Kupası’nda son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık bugün Dünya Kupası maçları!

    Final maçı ise 18 Aralık 2022 tarihinde oynanacak. 

     

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