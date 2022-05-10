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2022 Eurovision ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Eurovision hangi kanalda canlı izlenecek?

Eurovision 2022 için artık heyecan dorukta. Bu yıl Türkiye'nin katılmayacağı Avrupa'nın en önemli müzik festivali İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilecek. Peki, 2022 Eurovision ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Eurovision ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Eurovision hangi kanalda canlı izlenecek?

İtalya'nın 31 yıl aradan sonra bir kez daha ev sahipliği yapacağı Eurovision için nefesler tutulmuş durumda. İtalyan televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcı Laura Pausini ve Lübnanlı-İngiliz şarkıcı Mika'nın sunuculuğunu üstleneceği Eurovision 2022 ile ilgili bilgilieri bir araya getirdik...

2022 FİNALİ NE ZAMAN?

Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs 2022, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022, finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

Her üç günde de Jüri, Aile ve Canlı Yayın şovu olmak üzere üç performans sahnelenecek.

BU YIL KAÇ ÜLKE KATILIM SAĞLAYACAK?

Yarışmaya bu sene 41 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak.

"Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.

İşte 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak ülkeler:

Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandşya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere

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