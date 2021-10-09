Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma yapıldı.
G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Norveç'i Ülker Stadı'nda ağırladı. Maç, 1-1 sona erdi. Grubun diğer maçlarında, Hollanda deplasmanda Letonya'yı 1-0 yenerken Karadağ da deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.
Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 9 Ekim Cumartesi günü tamamlanacak.
Elemelerde 7. haftada oynanan maçlar şöyle:
- E Grubu:
Çekya-Galler: 2-2
Estonya-Belarus: 2-0
- G Grubu:
Cebelitarık-Karadağ: 0-3
Letonya-Hollanda: 0 -1
Türkiye-Norveç: 1-1
- H Grubu:
Kıbrıs Rum Yönetimi-Hırvatistan: 0-3
Malta-Slovenya: 0-4
Rusya-Slovakya: 1-0
- J Grubu:
Almanya-Romanya: 2-1
İzlanda-Ermenistan: 1-1
Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-4
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