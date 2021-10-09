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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 11 maçla başladı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma yapıldı.

G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Norveç'i Ülker Stadı'nda ağırladı. Maç, 1-1 sona erdi. Grubun diğer maçlarında, Hollanda deplasmanda Letonya'yı 1-0 yenerken Karadağ da deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.

Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 9 Ekim Cumartesi günü tamamlanacak.

Elemelerde 7. haftada oynanan maçlar şöyle:

- E Grubu:

Çekya-Galler: 2-2

Estonya-Belarus: 2-0

- G Grubu:

Cebelitarık-Karadağ: 0-3

Letonya-Hollanda: 0 -1

Türkiye-Norveç: 1-1

- H Grubu:

Kıbrıs Rum Yönetimi-Hırvatistan: 0-3

Malta-Slovenya: 0-4

Rusya-Slovakya: 1-0

- J Grubu:

Almanya-Romanya: 2-1

İzlanda-Ermenistan: 1-1

Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-4

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