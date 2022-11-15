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Haberler Dünya Kupası 2022
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2022 FIFA Dünya Kupasında E Grubu: Almanya

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı, 5. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor

2022 FIFA Dünya Kupasında E Grubu: Almanya
AA

İspanya, Japonya ve Kosta Rika ile E Grubu'nda yer alan Almanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Hansi Flick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Kuzey Makedonya, Romanya, Ermenistan, İzlanda ve Lihtenştayn ile J Grubu'nda mücadele etti.

Çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan "Panzerler", hanesine yazdırdığı 27 puanla lider olarak 2022 Katar biletini aldı. Fileleri 36 kez havalandıran Almanya, kalesinde ise 4 gol gördü.

Almanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Almanya-İzlanda: 3-0

Romanya-Almanya: 0-1

Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2

Liechenstein-Almanya: 0-2

Almanya-Ermenistan: 6-0

İzlanda-Almanya: 0-4

Almanya-Romanya: 2-1

Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4

Almanya-Liechenstein: 9-0

Ermenistan-Almanya: 1-4

TAKIM O G B M A Y Av. Puan
Almanya 10 9 - 1 36 4 32 27
Kuzey Makedonya 10 5 3 2 23 11 12 18
Romanya 10 5 2 3 13 8 5 17
Ermenistan 10 3 3 4 9 20 -11 12
İzlanda 10 2 3 5 12 18 -6 9
Liechenstein
10 - 1 9 2 34 -32 1

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus gibi isimlerin forma giydiği Almanya, son 2 büyük turnuvada (2018, 2020) yaşadığı başarısızlığı unutturmaya çalışacak.

Panzerler, Antonio Rudiger, Kai Havertz, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ve İlkay Gündoğan gibi isimlerin sergileyeceği performansla "Turnuva takımı" imajını Katar'da tekrar futbolseverlere göstermek için mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 19 kez katıldı.

Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Almanya, 4'er kez ise ikinci ve üçüncü oldu.

Dünya kupalarında 109 maç yapan Almanya, bu maçlardan 67'sini kazandı, 20'sinden beraberlikle, 22'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Panzerler, turnuvada 226 gol attı, kalesinde 125 gol gördü.

Almanya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1934 - Üçüncü

1938 - İlk tur

1954 - Şampiyon

1958 - Dördüncü

1962 - Çeyrek final

1966 - İkinci

1970 - Üçüncü

1974 - Şampiyon

1978 - İkinci grup aşaması

1982 - İkinci

1986 - İkinci

1990 - Şampiyon

1994 - Çeyrek final

1998 - Çeyrek final

2002 - İkinci

2006 - Üçüncü

2010 - Üçüncü

2014 - Şampiyon

2018 - Grup aşaması

MAÇ TAKVİMİ

Almanya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

23 Kasım Çarşamba:

16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)

27 Kasım Pazar:

22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)

1 Aralık Perşembe:

22.00 Kosta Rika-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)

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