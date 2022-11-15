Grubunda Brezilya, İsviçre ve Sırbistan ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek Kamerun'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılma mücadelesi

Kamerun, Afrika Elemeleri'nde Fildişi Sahili, Mozambik ve Malavi ile mücadele etti.

Elemelerde 2. turda D Grubu'nda yer alan Kamerun, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan topladı ve grubunu lider tamamladı. Bu maçlarda 12 gol atan Afrika ekibi, kalesinde ise 3 gol gördü.

Kamerun grubun ikinci maçında deplasmanda 2-1 mağlup olarak tek yenilgisini aldığı Fildişi Sahili'ni, grubun son maçında sahasında 1-0 yenerek, güçlü rakibinin 2 puan önünde liderliği elde etti ve adını 3. tura yazdırdı.

Kamerun, üçüncü tur maçları öncesinde teknik direktörlüğe Rigobert Song'u getirdi. Cezayir ile eşleşen Kamerun, sahasında 1-0 kaybettiği maçın rövanşında rakibini deplasmanda 2-1 yenerek, tarihinde 8. kez Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

Kamerun, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

2. tur:

Kamerun-Malavi: 2-0

Fildişi Sahili-Kamerun: 2-1

Kamerun-Mozambik: 3-1

Mozambik-Kamerun: 0-1

Malavi-Kamerun: 0-4

Kamerun-Fildişi Sahili: 1-0

3. tur:

Kamerun-Cezayir: 0-1

Cezayir-Kamerun: 1-2

- Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Roger Milla, Samuel Eto'o, Marc-Vivien Foe ve Rigobert Song gibi oyuncuların forma giydiği Kamerun, Bayern Münih forması giyen ve formda bir sezon geçiren Maxim Choupo-Moting ve Al Nassr'da oynayan Vincent Aboubakar gibi başarılı oyuncularıyla kupada sürpriz yapmaya çalışacak.

Rigobert Song yönetimindeki Kamerun Milli Takımı kadrosunda Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Georges-Kevin Nkoudou da yer alıyor.

- Dünya Kupası geçmişi

Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı.

Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.

En büyük başarısı çeyrek final olan Kamerun'un Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1982 - İlk tur

1990 - Çeyrek final

1994 - İlk tur

1998 - İlk tur

2002 - İlk tur

2010 - İlk tur

2014 - İlk tur

- Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Devis Epassy (Abha Club), Simon Ngapandouetnbu (Marsilya), Andre Onana (Inter Milan)

Defans: Jean-Charles Castelletto (Nantes), Enzo Ebosse (Udinese), Collins Fai (Al Tai), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Nicolas Nkoulou (Aris Salonika), Tolo Nouhou (Seattle Sounders), Christopher Wooh (Stade Rennes)

Orta saha: Martin Hongla (Verona), Pierre Kunde (Olympiakos), Olivier Ntcham (Swansea City), Gael Ondoua (Hannover 96), Samuel Oum Gouet (Mechelen), Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli)

Forvet: Vincent Aboubakar (Al Nassr), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Münih), Souaibou Marou (Coton Sport), Bryan Mbeumo (Brentford), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys), Jerome Ngom (Colombe Sportive du Sud Officie), Georges-Kevin Nkoudou (Beşiktaş), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Karl Toko Ekambi (Olympique Lyon)

- Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 13.00): İsviçre-Kamerun (Al Janoub Stadı)

28 Kasım (TSİ 13.00): Kamerun-Sırbistan (Al Janoub Stadı)

2 Aralık (TSİ 22.00): Kamerun-Brezilya (Lusail Stadı)