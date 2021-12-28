İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı. Böylelikle, yeni yıl itibarı ile 2022 İETT aylık akbil fiyatları ile servis, minibüs, taksi, otobüs, metro, vapur ve metrobüs ücreti de belli oldu. İETT'ye zam geldi mi sorusuna yanıt aranırken aylık akbil fiyatları ile zamlı ulaşım ücretleri açıklandı. Peki, 2022 İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? Metro, otobüs ve metrobüs kaç TL zamlandı? İşte yeni tarife;