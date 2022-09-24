KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Sınava giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden açıklanıyor. Bu nedenle sınava giriş yerleri de henüz belirlenmedi.