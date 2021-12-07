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Haberler Sosyal Güvenlik Emekli 2022 Memur emeklisine ne kadar zam gelecek, ne zaman açıklanacak?
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Memur emeklisi 2022 maaşları nasıl olacak? 2022 Memur emeklisi zammı ne zaman açıklanacak?

2022 Asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla hareketlenen ekonomi gündeminde dün gerçekleşen toplu sözleşme görüşmelerinin ardından memur zammı da yerini aldı. 2022 yılında memur maaşlarına gelecek zam oranının belirlenmesiyle birlikte memur emeklilerine uygulanacak zam da netleşecek. Memur emeklisi 2022 maaşları asıl olacak? 2022 Memur emeklisi zammı ne zaman açıklanacak?

2022 Memur emeklisine ne kadar zam gelecek, ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla 2022 memur zammı ile toplu sözleşme maddelerini konuşmak için bir araya geldi. 2022 memur ve memur emeklileri için ilk rakamlar ortaya çıkmaya başladı.

2022 MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos'ta imzalanmıştı. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılmıştı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacaktı. Ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağustos'ta imzalanan toplu sözleşme ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada ''4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.'' denildi.

MEMUR EMEKLİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME MÜJDESİ

Hükümet ile memur sendikaları toplu sözleşme görüşmelerinde anlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sonucunu açıkladı.
Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacak. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet ilk teklifinde 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6 zam+ enflasyon farkı, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı önermişti.

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI
(TL)
Ocak Temmuz
Müsteşar (1/1) 10.886 11.806
Genel müdür (1/1) 9.622 10.435
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.692 4.004
Memur (Lisans - 1/4) 3.612 3.918
Öğretmen (1/4) 3.715 4.029
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.307 6.840
Başkomiser (1/4) 3.842 4.167
Polis memuru (8/1) 3.842 4.167
Hemşire (Lisans - 1/4) 3.611 3.916
Mühendis (1/4) 4.531 4.913
Teknisyen (Lise -1/4) 3.153 3.419
Profesör (1/4) 8.618 9.346
İmam-hatip 3.715 4.029
Avukat (1/4) 3.715 4.029
En düşük memur emekli aylığı 3.021 3.276
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

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