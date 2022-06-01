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2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor!

11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da sözleşmeleri sona eren sekiz futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda şampiyonluğa koşan U19 Takımı'nın yıldız adayları kıymete binerken bazı genç futbolcular yuvadan uçabilir!

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  • 01
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    11 Haziran'da yeni başkanını seçecek Galatasaray'da A Takım kadrosunda belirsizlik sürüyor. 
  • 02
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sarı-kırmızılılarda 1 Haziran 2022 itibarıyla sekiz futbolcunun sözleşmesi sona erdi ve Galatasaray'ın yeni başkanını seçmeyi beklemeye başladı. 
  • 03
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena, Fiorentina'dan kiralık olarak kadroya katılan Erick Pulgar ve sezon başında Brentford'dan kiralanan Halil DervişoğlU, 1 Haziran itibarıyla Galatasaray futbolcusu değil.

     
  • 04
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmeleri sona eren Fatih Öztürk, Semih Kaya, Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Arda Turan da resmi olarak Galatasaray'ın futbolcusu değiller.
  • 05
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Ryan Babel, Semih Kaya ve Arda Turan'ın 11 Haziran'ı beklediği ve seçilecek yeni yönetime göre karar verecekleri öğrenildi.

     
  • 06
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Futbolu bırakıp bırakmayacağı henüz belirsiz olan ve Atletico Madrid'den altyapı için teklif aldığı belirtilen Arda Turan'ın da önceliğinin Galatasaray olduğu kaydedildi.
  • 07
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Ryan Babel'in de Galatasaray ve İstanbul'da mutlu olduğu, yeni yönetimle masaya oturup maaş konusunda ortak noktada buluşmaları durumunda sarı-kırmızılılarda kalmaya sıcak baktığı da iddia ediliyor.
  • 08
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    GENÇLER KIYMETE BİNDİ!

    Gelecek sezon Avrupa'da olmayacak ve gelirleri bu nedenle azalacak olan Galatasaray'da Florya'daki gençler de kıymete bindi! 

     
  • 09
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sarı-kırmızılılarda her iki başkan adayının da sportif direktörlük için aynı isimle çalışmayı planladığı, genç futbolcuların da kadro planlamasında yer aldığı belirtiliyor.
  • 10
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Özellikle Hamza Yiğit Akman, Emir Tintiş, Eren Aydın, Emirhan Kayar ve Mehmet Aslanboğa'nın bu sezon A Takım yapılanmasında bulunması planlanıyor.

     
  • 11
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Diğer yandan Galatasaray ile hala profesyonel sözleşme imzalamayan Emir Tintiş'in durumu da belirsizliğini koruyor.
  • 12
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Kariyerinin ilk yıllarında sol açıkta oynarken sol beke devşirilen ve buradaki performansıyla herkesin dikkatini çeken Emir'in Bartuğ Elmaz gibi yurt dışına gidebileceği kulislerde konuşuluyor. 
  • 13
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    2005 doğumlu olmasına rağmen U19 Takımıyla maçlara çıkan ve Kırgızistan A Milli Takımı'na gitmemesi istenen Beknaz Almazbekov da üzerine titrenen oyuncuların başında geliyor.
  • 14
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Alt yaş gruplarında yeteceği ile büyük fark yaratan Beknaz'ın da A Takımda zaman zaman görev yapabileceği kaydediliyor. 
  • 15
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    EREN, YUNUS VE EMİN GÖZ DOLDURDU

    Bonservisleri Galatasaray'da bulunan ve geçen sezon kiralık gittikleri kulüplerdeki performansıyla adlarından söz ettiren genç futbolcular da merakla bekleniyor.

     
  • 16
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Adana Demirspor'da lige damga vuran ve A Milli Takıma davet edilen Yunus Akgün'e şimdiden gelecek sezonun yıldızı gözüyle bakılıyor. 
  • 17
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'da iki başkan adayının da seçim sonrasında iç transferde önceliklerinin Yunus Akgün olduğu öğrenildi. 2024'te sözleşmesi bitecek Yunus’un kontratının yenilerek, yıllık ücretinde artışa gidilmesinin planlandığı belirtildi.
  • 18
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Niğde Anadolu FK'da geçirdiği sürede göz dolduran ve U19 Milli Takımı'nın da yıldızlarından olan Eren Aydın'a da birçok kulüpten ilgi bulunuyor. 

     
  • 19
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    1. Lig'den birçok kulübün yanı sıra Belçika ve Avusturya Bundesliga'dan da Eren için temas kurduğu, genç futbolcunun A Takımda şans bulamaması durumunda bu kulüplere transfer olmayı düşünebileceği de belirtildi. 
  • 20
    SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Boluspor'da düzenli olarak forma giyen ve yakından takip edilen Emin Bayram ile geçen sezon 1. Lig'de en çok kurtarış yapan kaleci olan Batuhan Şen'in de gelecek sezon A Takımda yer alması bekleniyor. 

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