27 Mart tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından. Sınava giren binlerce aday "2022 MSÜ tercihleri başladı mı?" ve "MSÜ tercihleri ne zaman?" Sorularının yanıtını arıyor. 2022 kontenjan belli oldu. Tercihler ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılacak. İşte tercih ve kontenjan hakkında merak edilenler ve ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2022 MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylar tercihleri ise 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında tercih yapamayan adaylar için 2. seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih yapan adayların başvuru sonuçları ise 17 Haziran tarihinde ÖSYM sitesinden ilan edilmesi bekleniyor.

2022 MSÜ KONTENJANLARI BELLİ OLDU

MSÜ tercihlerinin başlamasının ardından tercih yapan adaylar kontenjan sayısını merak etmeye başladı. Sınava giren kişi sayısının belli olmadığı gibi kadın ve erkek aday ile genel kontenjan sayısı da belli olmadı. Kontenjan sayılarının açıklanması halinde sizlerle paylaşacağız.

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLARI

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651