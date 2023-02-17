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2022'nin son çeyreğinde işsiz sayısı 148 bin arttı

TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2022 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 148 bin kişi artarak 3 milyon 583 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 10.2'ye çıktı

2022'nin son çeyreğinde işsiz sayısı 148 bin arttı
HABERTURK.COM

TÜİK 2022 4. çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını yayımladı.

Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 148 bin kişi artarak 3 milyon 583 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.5, kadınlarda yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 565 bin kişi artarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0.7 puanlık artış ile yüzde 48.4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.8 iken kadınlarda yüzde 31.3 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 19.2

TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0.5 puanlık artış ile yüzde 19.2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.8, kadınlarda ise yüzde 25.5 olarak hesaplandı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 20.8

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.1 puanlık azalış ile yüzde 20.8'e geriledi.

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