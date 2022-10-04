Anton Zelinger 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü alması sebebiyle bugünün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Peki, 2022 Nobel fizik ödülünü alan 2022 Nobel fizik ödülünü alan Anton Zelinger kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anton Zelinger çalışmaları nelerdir? İşte detaylar...

ANTON ZELINGER KİMDİR?

20 Mayıs 1945 yılında Ried im Innkreis, Avusturya'da doğan Anton Zelinger, 2008'de, "hızla gelişen kuantum bilgisi alanının temel taşı haline gelen kuantum fiziğinin temellerine yaptığı öncü kavramsal ve deneysel katkıları" nedeniyle Fizik Enstitüsü'nün (İngiltere) Açılış Isaac Newton Madalyası almıştır.