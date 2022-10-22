Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında öğrencilere bir müjde duyurmuştu. Bundan böyle ailelerinden uzakta, şehir dışında üniversite okuyan öğrencilere yılda iki defa ulaşım ödemesi yapılacak. Peki, 2022 öğrenci ulaşım desteği ne kadar? İşte, ödeneğe dair detaylar...