"Şaban ayı hangi tarihlere denk geliyor?" sorusu İslam dünyası tarafından araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın özlemle beklediği Şaban ayı, Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak nitelendirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan Şaban ayı, ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2022 dini günler listesi...
ŞABAN AYI NE ZAMAN? 2022
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 4 Mart Cuma günü başlayacak.
ŞABAN AYINDA NELER YAPILMALI?
1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü 11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
İlk Gün Namazı
2 rekat şeklinde kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.AHİR
|
1443
|
04
|
OCAK-2022
|
SALI
|
........
|
1
|
RECEB
|
1443
|
02
|
ŞUBAT-2022
|
ÇARŞAMBA
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
2
|
RECEB
|
1443
|
03
|
ŞUBAT-2022
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1443
|
27
|
ŞUBAT-2022
|
PAZAR
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1443
|
04
|
MART-2022
|
CUMA
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1443
|
17
|
MART-2022
|
PERŞEMBE
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1443
|
02
|
NİSAN-2022
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1443
|
27
|
NİSAN-2022
|
ÇARŞAMBA
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1443
|
01
|
MAYIS-2022
|
PAZAR
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1443
|
02
|
MAYIS-2022
|
PAZARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1443
|
03
|
MAYIS-2022
|
SALI
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1443
|
04
|
MAYIS-2022
|
ÇARŞAMBA
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
1
|
ZİLKADE
|
1443
|
31
|
MAYIS-2022
|
SALI
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1443
|
30
|
HAZİRAN-2022
|
PERŞEMBE
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1443
|
08
|
TEMMUZ-2022
|
CUMA
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1443
|
09
|
TEMMUZ-2022
|
CUMARTESİ
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1443
|
10
|
TEMMUZ-2022
|
PAZAR
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1443
|
11
|
TEMMUZ-2022
|
PAZARTESİ
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1443
|
12
|
TEMMUZ-2022
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1444
|
30
|
TEMMUZ-2022
|
CUMARTESİ
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1444
|
08
|
AĞUSTOS-2022
|
PAZARTESİ
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1444
|
28
|
AĞUSTOS-2022
|
PAZAR
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1444
|
27
|
EYLÜL-2022
|
SALI
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1444
|
07
|
EKİM-2022
|
CUMA
|
MEVLİD KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1444
|
27
|
EKİM-2022
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
C.EVVEL
|
1444
|
25
|
KASIM-2022
|
CUMA
|
........
|
1
|
C.AHİR
|
1444
|
24
|
ARALIK-2022
|
CUMARTESİ
|
........
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