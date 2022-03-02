2022 Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayı hangi tarihlere denk geliyor? işte 2022 Diyanet takvimi

"Şaban ayı hangi tarihlere denk geliyor?" sorusu İslam dünyası tarafından araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın özlemle beklediği Şaban ayı, Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak nitelendirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan Şaban ayı, ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2022 dini günler listesi...

ŞABAN AYI NE ZAMAN? 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 4 Mart Cuma günü başlayacak.

ŞABAN AYINDA NELER YAPILMALI?

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü 11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.



İlk Gün Namazı

2 rekat şeklinde kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022