2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna doğru üniversitelerin kapanış tarihi de merak konusu oldu. Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrenci; üniversiteler ne zaman, hangi tarihte kapanıyor sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...