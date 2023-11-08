2023-2024 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

2023-2024 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihlerini duyurdu. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından AÖL 1. dönem sınav tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2023-2024 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar