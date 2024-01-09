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        Haberler Spor Futbol 2023-2024 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İkinci transfer sezonu hangi tarihte bitiyor? - Futbol Haberleri

        2023-2024 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İkinci transfer sezonu hangi gün bitiyor?

        Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından, gözler ara transfer döneminin başlayacağı tarihe çevrildi. İkinci transfer sezonun başlamasının ardından Süper Lig ekipleri eksik bölgelerini yaptığı transferlerle güçlendirebilecek. İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2023-2024 yılı ara transfer döneminin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 21:44 Güncelleme: 09.01.2024 - 21:44
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        Süper Lig'de ara transfer dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 yılı ikinci transfer tescil döneminin başlayacağı tarihi duyurdu. Süper Lig ekipleri belirtilen tarihler arasında yeni transferlerini ara transfer döneminde tescil ettirebilecek. Peki, "2023-2024 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İkinci transfer sezonu hangi tarihte bitiyor?" İşte 2024 Ocak transfer dönemi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTTİ?

        Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

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        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

        "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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