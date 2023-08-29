Haberler Gündem 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak? 16 Haziran Cuma günü itibarıyla karnelerine kavuşan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaz tatilinin sona erip ve okulların açılacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlamasının ardından milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen okulların açılacağı tarih netlik kazanmış oldu. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih... Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 23:53 Güncelleme: 29.08.2023 - 23:53 facebook

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Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala okulların açılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmasının ardından; okulların açılacağı tarih, 1. dönem, 2. dönem ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanacağı tarih açıklık kazanmış oldu. Peki, "Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?" İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.