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        Haberler Gündem Eğitim 2023-2024 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvurusu nasıl yapılır?

        2023-2024 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gözleri KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Konuyla ilgili araştırılan: "2023-2024 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvurusu nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 10:09
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        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme KYK burs/kredi ve yurt başvuruları geldi. Geçtiğimiz sene 25 Ağustos tarihinde yurt, 15-17 Kasım tarihleri arasında ise kredi ve burs başvuruları gerçekleştirilmişti. Peki, 2023-2024 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

        2

        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        KYK yurt başvuruları geçen sene, 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sene için net bir tarih henüz açıklanmadı fakat tahminlere göre ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvuru işlemleri başlayabilir.

        3

        KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Bu seneki KYK burs ve kredi başvurularının, ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

        4

        KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

        Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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