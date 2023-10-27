2023-2024 KYK bursu ne kadar oldu? KYK burs ve krediye zam gelecek mi?

2023-2024 KYK bursu ne kadar oldu? KYK burs ve krediye zam gelecek mi?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan burs başvuruları sonrasında burs ve öğrenim kredisi ücretleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merakla beklenilen başvuruların sona ermesinin ardından adaylar tarafından gözler "2023-2024 GSB KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte KYK burs ve kredi ücretleri hakkında güncel bilgiler...