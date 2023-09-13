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KYK yurtlarının farklı tipleri, odaların büyüklüğü, oda içi tuvalet ve banyo olanakları, kalan kişi sayısı gibi faktörlere göre şekilleniyor. Örneğin, 6 kişilik odaları içeren yurtlar, tuvalet ve banyo gibi olanakları katlarda ortak olarak kullanmaları nedeniyle daha ekonomik bir seçenek sunabiliyor. Ancak yeni inşa edilen yurt binalarında bulunan 1-2 kişilik odalarda tuvalet ve banyo oda içinde olduğu için fiyatlar daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle öğrenciler, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun KYK yurt tipini tercih edebilirler.

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Bu bilgilere göre; 1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor. KYK yurtları içerisinde 6. tip KYK yurdu, en modern ve lüks olanıdır. Bu sebeple diğer yurt tiplerine göre ücretleri daha pahalıdır. 6. tip KYK yurdunde bir öğrenci tüm ihtiyaçlarını giderebilecek her türlü donanıma sahiptir. Bu özellikler içerisinde şunlar sayılabilir: Yurt odaları 2-4 kişilik, banyolu Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği 7/24 sıcak su Asansör Kantin Çalışma Odası Dinlenme Salonu / Oturma salonu Parmak izli giriş-çıkış Valiz odası Mescit TV odası Kütüphane Masa Tenisi Basketbol Sahası Futbol Sahası Voleybol sahası