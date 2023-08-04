Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 2023-2024 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak?

        2023-2024 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih belli oldu: Okullar ne zaman açılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayınlanmasının ardından, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen okulların açılacağı tarih belli oldu. 16 Haziran itibarıyla yaz tatiline giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatilinin bitip, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        16 Haziran itibarıyla karnelerine kavuşan öğrenciler yaz tatilinin tadını çıkarırken, okulların açılacağı tarihi mercek altına aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayınlanmasının ardından; okulların açılacağı tarih, 1. dönem, 2. dönem ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanacağı tarih netlik kazanmış oldu. Peki, "Okullar ne zaman açılacak?" İşte yaz tatilinin sona ereceği ve 1. dönem ders zilinin çalacağı tarih...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

        3

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        4

        2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

        16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.

        Gün itibariyle (2 Ağustos) okulların açılmasına 40 gün kaldı.

        5

        2023-2024 MEB TAKVİMİ

        1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023

        1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

        Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

        6

        2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

        2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024

        Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"