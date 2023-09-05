Üniversiteler ne zaman açılıyor, ayın kaçında açılacak?
KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler üniversitelerin akademik takvimini sorgulamaya başladı. Üniversiteler kendi programlarına göre akademik takvimlerini belirliyor. Birçok üniversite resmi sayfasından akademik takvimini yayımladı. Peki üniversiteler ne zaman açılıyor ve Ekim ayında üniversiteler başlayacak mı?
Üniversitelerin akademik takvimi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite kayıt işlemlerinin ve yurt başvurlarının sona ermesiyle beraber eğitim sürecinin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor.
Üniversiteler kendi programına göre akademik takvimini belirliyor ve birçok üniversite resmi internet sitesi üzerinden akademik takvimini yayımladı. Peki 2023-2024 Akademik takvimi ile üniversiteler ne zaman açılıyor?
ÜNİVERSİTELER 2023-2024 NE ZAMAN AÇILIYOR?
Üniversiteler özerk yapıda olduğu için tek bir açılış tarihi bulunmuyor. Üniversiteler kendi eğitim programlarına göre akademik takvimlerini oluşturup yayımlıyor. Buna göre üniversitelerin Eylül ayının son haftalarında ve Ekim'in başında başlaması bekleniyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı akademik takvimde, "İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvimi güncellenmiş olup, eğitim 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır" açıklamasında bulunuldu.