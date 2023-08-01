Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 Üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 Üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?

YKS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. 27 Temmuz itibarıyla başlayan YKS tercihleri 8 Ağustos tarihinde sona erecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite kayıt dönemi için YÖK'ten gelecek son dakika açıklamaları beklenecek. Peki, "2023-2024 üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılıyor?" İşte üniversitelerin açılacağı tarih...

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.