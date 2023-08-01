2023-2024 üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt dönemi başlayacak. Peki, "Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılıyor?" İşte YÖK ile üniversitelerin açılacağı tarih...
YKS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. 27 Temmuz itibarıyla başlayan YKS tercihleri 8 Ağustos tarihinde sona erecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite kayıt dönemi için YÖK'ten gelecek son dakika açıklamaları beklenecek. Peki, "2023-2024 üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılıyor?" İşte üniversitelerin açılacağı tarih...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.
Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİYE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)