Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 Üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?

        2023-2024 üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt dönemi başlayacak. Peki, "Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılıyor?" İşte YÖK ile üniversitelerin açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. 27 Temmuz itibarıyla başlayan YKS tercihleri 8 Ağustos tarihinde sona erecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite kayıt dönemi için YÖK'ten gelecek son dakika açıklamaları beklenecek. Peki, "2023-2024 üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılıyor?" İşte üniversitelerin açılacağı tarih...

        2

        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

        Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

        3

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

        Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

        4

        ÜNİVERSİYE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

        5

        Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konya ve İzmir'de deprem
        Konya ve İzmir'de deprem
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?